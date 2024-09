Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esso: projet de raffinage d'huiles usagées régénérées information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Esso SAF annonce qu'il va produire, d'ici la seconde moitié de l'année 2025, des huiles de base produites à partir d'huiles usagées régénérées grâce à la reconfiguration d'une unité de production existante à Gravenchon.



Un aspect clé de ce projet est un contrat d'approvisionnement à long terme avec Eco Huile, filiale d'Aurea, pour la fourniture de lubrifiants usagés régénérés, renforçant l'intégration sur le territoire et sécurisant l'alimentation en huiles de base de haute qualité.



Cette nouvelle production fait partie de l'ambition d'Esso SAF de fournir des solutions durables avec une offre de produits qui répond aux futures réglementations européennes et à l'évolution des besoins de ses clients.





Valeurs associées ESSO 117,60 EUR Euronext Paris +1,20%