CAC 40
7 874,77
+1,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Esso, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 18 septembre 2025
information fournie par AOF 18/09/2025 à 12:19

(AOF) - Esso (- 1,59 %, à 99,10 euros)

Le titre Esso est délaissé après la publication de comptes semestriels dégradés. Sur la période, le groupe a enregistré une perte opérationnelle de 158 millions d'euros, contre un bénéfice de 112 millions d'euros au premier semestre 2024. Les effets de stocks sont négatifs à 123 millions d'euros, alors qu'ils étaient positifs à 118 millions d'euros un an avant à la même période. Sur ce semestre, le groupe enregistre une perte de 85 millions d'euros, contre un gain de 116 millions d'euros au premier semestre 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Esso

=/ Points-clés /=

Raffineur et distributeur de pétrole créé en 1946 opérant 1/3 des capacités de raffinage françaises ;

- Revenus de 19,2 Md€, réalisés à 85 % en France par 800 stations-services et 2 raffinerie, à Fos-sur-Mer et Gravenchon ;

- Modèle d’affaires de transformation des activités :

- articulation des chaînes de valeur entre actifs industriels raffinant une quinzaine de millions de tonnes de pétrole brut par an et logistique de distribution,

- montée en puissance de l’offre de services nécessaires à la transition énergique ;

- Capital contrôlé à 82,9% par ExxonMobil, Charles Amyot étant président-directeur général du conseil de 9 administrateurs.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage de l’outil industriel sur la raffinerie de Gravenchon avec une montée du traitement de l’hydrogène, de la biomasse et des déchets aux dépens du pétrole brut,

- process industriel fondé sur le CCUS (capture et stockage de CO2) débouchant sur l’offre, à partir de 2040, de matières premières pour la chimie, d’huiles de base et de bitumes « bio »,

- solidité financière, renforcée par la cession des activités du sud de la France à même d’assurer la transformation de l’outil industriel et de la logistique,

- innovation au service de la transition énergétique nourrie des recherches et  technologies d’ExxonMobil, des partenariats et des projets publics Zibac ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 :

- obligation commune aux raffineurs européens et intégrée dans le modèle d’affaires,

- d’ici 2025, offre de + 160 000 tonnes de carburants liquides bas carbone par an, y compris les SAF pour l’aviation,

- vers la captation annuelle de 3 millions de tonnes de CO2 dans le cadre du consortium ECO2-Normandy sur l’Axe Seine ;

- Soutien à la transformation des activités de la stratégie publique française favorisant les CCUS et l’hydrogène par le biais de subventions et/ou couverture de risques ;

- Bilan non endetté : 2,25 Mds€ de capitaux propres et position financière nette de 1,5 Md€ dopée par la cession de Fos sur Mer.

=/ Défis /=

- Sensibilité de la rentabilité aux variations de stocks et aux cours du pétrole ;

- Renforcement de la marque Esso en France après la conversion des stations BP, doublant sa part de marché et la hissant au 2ème rang des marques sur autoroutes ;

- Vers la réalisation de projets de réduction de consommation d’énergie et diversification de la production vers des produits moins carbonés à forte valeur ajoutée en tirant profit de l’arrêt pour maintenance de la raffinerie de Gravenchon ;

- Absence d’objectifs chiffrés ;

- Dividendes 2024 en forte hausse : stable à 3 € pour l’ordinaire et en forte hausse à 50 € pour l’exceptionnel, payés en juillet.

ESSO
99,8500 EUR Euronext Paris -0,84%
