Abandon de chiens et chats: 38.000 prises en charge refusées en 2024 faute de place, selon la SPA

Le refuge de la SPA à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, le 16 octobre 2007 ( AFP / JOEL SAGET )

Plus de 38.000 prises en charge de chiens et chats abandonnés ont du être refusées par des associations en France en 2024 faute de place, selon un calcul jeudi de la SPA et de la fondation du fabricant de croquettes Affinity (Ultima).

Environ 800 associations ont été sondées pour aboutir à ce chiffre, expliquent les deux organisations. Dans le détail, cette situation a concerné autour de 19.700 chats et 18.500 chiens, un chiffre probablement sous-estimé du fait du "périmètre restreint" de l'étude.

"Le manque de places est une épée de Damoclès qui pèse sur les associations, et beaucoup d’entre elles sont confrontées quotidiennement à la nécessité de refuser ou de différer des prises en charge", avance le rapport.

"Outre l'incertitude qui entoure le sort de ces animaux refusés, ces situations sont une source de détresse pour les responsables ou personnels qui doivent +dire non+".

Proportionnellement au nombre d'abandons, les chiens sont plus à risque "d'être sans solution" que les chats, "car les capacités des structures pour accueillir les chiens sont moindres," indique le rapport.

Sur l'échantillon des associations sondées, plus de 108.000 animaux ont pu être pris en charge, à 77% des chats.

Autour de 30% des chiens et 50% des chats pris en charge étaient des animaux errants.

Le rapport note également le profil-type des animaux recueillis: pour les chiens, majoritairement des croisés, de taille moyenne ou grande, adulte, quand les chats pris en charge sont plus jeunes en moyenne.