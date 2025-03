Esso flambe : résultats 2024 dégradés, mais dividende exceptionnel de 50 euros !

- Dividendes 2023 : 3 € pour l’ordinaire et 12 € pour l’exceptionnel, payé en juillet.

- Au 1er semestre, hausse de 3 % des ventes et repli de 18,7 % du bénéfice net, affecté par l’incendie, au printemps, dans certaines installations de la raffinerie de Gravenchon ;

- Utilisation des fonds -526 M€- issus de la cession à Rhône Energies des activités de logistique et raffinerie de Fos dans le sud de la France ;

- Renforcement de la marque Esso en France après la conversion des stations BP, doublant sa part de marché et la hissant au 2ème rang des marques sur autoroutes ;

- Sensibilité de la rentabilité aux variations de stocks et aux cours du pétrole ;

- Bilan non endetté : 2,3 Mds€ de capitaux propres et position financière nette de 1,1 Md€ à fin juin.

- Soutien à la transformation des activités de la stratégie publique française favorisant les CCUS et l’hydrogène par le biais de subventions et/ou couverture de risques ;

- d’ici 2025, offre de + 160 000 tonnes de carburants liquides bas carbone par an, y

- obligation commune aux raffineurs européens et intégrée dans le modèle d’affaires,

- innovation au service de la transition énergétique nourrie des recherches et technologies d’ExxonMobil, des partenariats et des projets publics Zibac ;

- solidité financière, enforcée par la cession des activités du sud de la France à même d’assurer la transformation de l’outil industriel et de la logistique,

l’offre, à partir de 2040, de matières 1ères pour la chimie, d’huiles de base et de bitumes « bio »,

- process industriel fondé sur le CCUS (capture et stockage de CO2) débouchant sur

- recentrage de l’outil industriel sur la raffinerie de Gravenchon avec une montée du traitement de l’hydrogène, de la biomasse et des déchets aux dépens du pétrole brut,

- articulation des chaînes de valeur entre actifs industriels raffinant une quinzaine de millions de tonnes de pétrole brut par an et logistique de distribution,

- Revenus de 19,2 Md€, réalisés à 85 % en France par 800 stations-services et 2 raffinerie, à Fos-sur-Mer et Gravenchon ;

- Raffineur et distributeur de pétrole créé en 1946 opérant 1/3 des capacités de raffinage françaises ;

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe dit "être exposé aux incertitudes concernant l'évolution du prix du pétrole brut et du taux de change du dollar, ainsi qu'à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale".

"Au second semestre, l'Ebitda ajusté s'élève à 24 millions d'euros traduisant la résilience de notre modèle d'affaires dans cet environnement de marges moins favorables", explique Esso.

Il reflète la baisse significative des marges de raffinage observée au second semestre 2024 avec un retour aux niveaux historiques après deux années très élevées.

(AOF) - Esso (+21,29% à 168,60 euros) occupe largement la tête de l'indice SBF 120 alors que la compagnie pétrolière a annoncé un dividende exceptionnel de 50 euros par action malgré la présentation de comptes 2024 en net repli. L’Ebitda ajusté (hors effets stocks, cession de la raffinerie de Fos-sur-Mer et autres éléments d’ajustement) ressort à 58 millions d'euros en 2024 contre 964 millions d'euros en 2023.

