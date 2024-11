Esso finalise la vente de ses activités de raffinage et de logistique du sud de la France

(AOF) - Esso S.A.F. a finalisé la vente de ses activités de raffinage et de logistique du sud de la France à la société Rhône Energies. La transaction a été conclue pour un montant de 130 millions de dollars, auquel s’ajoute la valeur des inventaires cédés au closing. Le paiement reçu au closing (avant ajustements) est de 526 millions de dollars. L’ajustement définitif de la valeur des inventaires interviendra après mesure des volumes au closing, et sera basé sur la moyenne mensuelle de novembre 2024 des prix de marché des pétroles bruts et des produits pétroliers.

Cette cession comprend la vente de la raffinerie Esso de Fos–sur-Mer et des inventaires associés ainsi que celle des dépôts Esso de Toulouse et Villette-de-Vienne et des parts détenues dans la société en participation Dépôt Pétrolier de la Côte d'Azur.

Le groupe Esso continuera à approvisionner ses clients dans le sud de la France et à maintenir sa présence sur le marché français et il continuera à approvisionner le marché français en produits énergétiques et en produits de spécialités.

