Esso : des résultats semestriels en repli

"Cette baisse s'explique par le grand arrêt pour maintenance planifiée de la raffinerie de Fos-sur-Mer et l'incendie survenu à la raffinerie de Gravenchon sur une unité de distillation le 11 mars 2024 et dont les installations affectées ont redémarré progressivement à partir du 19 mai 2024", explique Esso.

Au 30 juin 2024, les capitaux propres du groupe s'élèvent à 2,28 milliards d'euros contre 2,34 milliards d'euros au 31 décembre 2023. La position financière nette est positive de 1,11 milliard d'euros (et positive de 1,02 milliard d'euros au 31 décembre 2023).

(AOF) - Le chiffre d'affaires d'Esso au premier semestre 2024 a reculé de 3% à 9,01 milliards d'euros. Cette diminution reflète la baisse des volumes de ventes partiellement compensée par la hausse des cours des produits pétroliers. Sur cette période, son résultat opérationnel tombe à 112 millions d'euros. L'Ebitda passe de 182 à 142 millions d'euros sur un an sur ce semestre. Le résultat net se replie pour atteindre 116 millions d'euros.

