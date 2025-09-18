Esso : dégradation de ses comptes au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre 2025, Esso a enregistré une perte opérationnelle de 158 millions d'euros, contre un bénéfice de 112 millions d'euros au premier semestre 2024. Les effets stocks sont négatifs à 123 millions d'euros, alors qu'ils étaient positifs à 118 millions d'euros un an avant à la même période. Sur ce semestre, le groupe enregistre une perte de 85 millions d'euros, contre un gain de 116 millions d'euros au premier semestre 2024.

Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 5,8 milliards d'euros, en baisse de 35 % par rapport au premier semestre 2024, reflétant principalement l'impact de la cession de la raffinerie de Fos-sur-Mer et la baisse des cours des produits pétroliers.

3,7 millions de tonnes (Mt) de pétrole brut ont été traitées par le groupe au cours du premier semestre 2025, en baisse de 31% par rapport au premier semestre 2024. Ces chiffres tiennent compte du grand arrêt pour maintenance planifiée de la raffinerie de Gravenchon dont les unités affectées ont été arrêtées à partir du 1er mars, puis redémarrées progressivement à partir du 12 mai 2025.

Les ventes de produits raffinés s'élèvent à 7,6 millions de m3, en baisse de 27% par rapport au premier semestre 2024, et les ventes en France (tous canaux de distribution confondus) sont en repli de 29,3%, dans un marché qui a reculé de 0,3% sur les 6 premiers mois de 2025, par rapport aux 6 premiers mois de 2024 selon le Comité Professionnel du Pétrole.

Hors effets stocks et autres éléments d'ajustement, l'Ebitda ajusté sur ce premier semestre est positif de 82 millions d'euros et comprend des effets de change opérationnels positifs pour 52 millions d'euros. Au premier semestre 2024, l'Ebitda ajusté était positif à 34 millions d'euros et comprenait des effets de change négatifs pour 10 millions d'euros.

En application de la norme IAS36, le groupe a procédé à une dépréciation d'actifs de 60 millions d'euros, soit environ 12% de la valeur nette totale des actifs industriels, pour tenir compte de la révision à la baisse des prévisions de flux de trésorerie de certains projets et des hypothèses du taux de change du dollar retenues.

=/ Points-clés /=

Raffineur et distributeur de pétrole créé en 1946 opérant 1/3 des capacités de raffinage françaises ;

- Revenus de 19,2 Md€, réalisés à 85 % en France par 800 stations-services et 2 raffinerie, à Fos-sur-Mer et Gravenchon ;

- Modèle d’affaires de transformation des activités :

- articulation des chaînes de valeur entre actifs industriels raffinant une quinzaine de millions de tonnes de pétrole brut par an et logistique de distribution,

- montée en puissance de l’offre de services nécessaires à la transition énergique ;

- Capital contrôlé à 82,9% par ExxonMobil, Charles Amyot étant président-directeur général du conseil de 9 administrateurs.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- recentrage de l’outil industriel sur la raffinerie de Gravenchon avec une montée du traitement de l’hydrogène, de la biomasse et des déchets aux dépens du pétrole brut,

- process industriel fondé sur le CCUS (capture et stockage de CO2) débouchant sur l’offre, à partir de 2040, de matières premières pour la chimie, d’huiles de base et de bitumes « bio »,

- solidité financière, renforcée par la cession des activités du sud de la France à même d’assurer la transformation de l’outil industriel et de la logistique,

- innovation au service de la transition énergétique nourrie des recherches et technologies d’ExxonMobil, des partenariats et des projets publics Zibac ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 :

- obligation commune aux raffineurs européens et intégrée dans le modèle d’affaires,

- d’ici 2025, offre de + 160 000 tonnes de carburants liquides bas carbone par an, y compris les SAF pour l’aviation,

- vers la captation annuelle de 3 millions de tonnes de CO2 dans le cadre du consortium ECO2-Normandy sur l’Axe Seine ;

- Soutien à la transformation des activités de la stratégie publique française favorisant les CCUS et l’hydrogène par le biais de subventions et/ou couverture de risques ;

- Bilan non endetté : 2,25 Mds€ de capitaux propres et position financière nette de 1,5 Md€ dopée par la cession de Fos sur Mer.

=/ Défis /=

- Sensibilité de la rentabilité aux variations de stocks et aux cours du pétrole ;

- Renforcement de la marque Esso en France après la conversion des stations BP, doublant sa part de marché et la hissant au 2ème rang des marques sur autoroutes ;

- Vers la réalisation de projets de réduction de consommation d’énergie et diversification de la production vers des produits moins carbonés à forte valeur ajoutée en tirant profit de l’arrêt pour maintenance de la raffinerie de Gravenchon ;

- Absence d’objectifs chiffrés ;

- Dividendes 2024 en forte hausse : stable à 3 € pour l’ordinaire et en forte hausse à 50 € pour l’exceptionnel, payés en juillet.