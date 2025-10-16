EssilorLuxottica, Virbac, Prodware... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2025, en hausse de 11,7 % à taux de change constants, à 6,86 milliards d'euros, dont 2,99 milliards d'euros pour l'Amérique du Nord (+12,1%). La région EMEA concentre pour sa part 2,69 milliards d'euros (+12,7%). Le groupe souligne la "forte contribution des lunettes avec IA". Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 20,89 milliards d'euros, en hausse de 8,8 % par rapport à la même période de 2024.

Groupe ADP

Au mois de septembre, le trafic du Groupe ADP a augmenté de 2,4%, pour un total de 33,7 millions de passagers accueillis. Sur les aéroports parisiens, la progression n'a été que de 0,3%, à 9,2 millions de passagers. Sur les neuf premiers mois de l'année, le trafic du groupe s'est élevé à 286,3 millions de passagers, en hausse de 4%, dont une augmentation de 3,5%, à 81,2 millions de passagers pour les aéroports parisiens.

Mercialys

Elizabeth Blaise, directrice générale déléguée de Mercialys a décidé de mettre un terme à ses fonctions. Son départ sera effectif le 31 décembre prochain et d'ici là, Elizabteh Blaise continuera d'assumer pleinement ses responsabilités. Le conseil d'administration a fait part de sa confiance en l'équipe de direction pour poursuivre la feuille de route et le développement de la société.

Prodware

Le résultat net part du groupe de Prodware a reculé de 30,1%, à 17,6 millions d'euros, sachant que la société avait enregistré 6 millions d'euros de plus-values exceptionnelles sur cessions d'activités l'année dernière à la même époque. Le résultat opérationnel courant du groupe spécialisé dans la transformation digitale des entreprises et des administrations a progressé de 1,3% à 37 millions d'euros. Il a représenté 10,2% des revenus, contre 11,6% au premier semestre 2024.

Virbac

Au troisième trimestre, les revenus de Virbac se sont appréciés 7,3%, à taux de change réel, pour un total de 364,1 millions d'euros. Il s'agit d'une franche accélération pour le spécialiste de la santé animale qui n'avait connu qu'une croissance de 1,7% au deuxième trimestre. Sur les neuf premiers mois de l'année, la progression des revenus s'est élevée à 5,8%, à 1,102 milliard d'euros. Cette bonne performance a été soutenue par le dynamisme observé en Europe (+6,1%) et l'Amérique du Nord (+14,7%), sachant que ces deux zones représentent à elles seules 54,26% des ventes totales du groupe.

We.Connect

Le spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques livrera ses résultats du premier semestre.