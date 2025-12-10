information fournie par Reuters • 10/12/2025 à 18:20

EssilorLuxottica va collaborer avec Chips-IT pour des lunettes connectées

EssilorLuxottica SA ESLX.PA :

* VA COLLABORER AVEC LA FONDATION CHIPS-IT POUR ACCÉLÉRER DANS LES LUNETTES CONNECTÉES

(Rédaction Gdansk)