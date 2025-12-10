 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EssilorLuxottica va collaborer avec Chips-IT pour des lunettes connectées
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 18:20

EssilorLuxottica SA ESLX.PA :

* VA COLLABORER AVEC LA FONDATION CHIPS-IT POUR ACCÉLÉRER DANS LES LUNETTES CONNECTÉES

Texte original nGNE6k6R36 Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA

(Rédaction Gdansk)

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
285,0000 EUR Euronext Paris -0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank