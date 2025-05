EssilorLuxottica va acquérir le groupe de cliniques ophtalmiques Optegra

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Le géant de l'optique EssilorLuxottica a annoncé vendredi un accord auprès du fonds d'investissement MidEuropa pour acquérir d'ici à fin 2025 le groupe britannique de cliniques ophtalmiques Optegra qui possède 70 structures au Royaume-Uni, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et aux Pays-Bas.

"EssilorLuxottica et MidEuropa annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord prévoyant l’acquisition d’Optegra par EssilorLuxottica", selon un communiqué commun précisant que "la transaction devrait être finalisée d'ici fin 2025".

"Optegra et ses cliniciens expérimentés vont faire bénéficier notre groupe de nouvelles approches médicales, nous permettant de répondre aux besoins des patients avec les technologies et solutions visuelles les plus avancées", ont commenté le PDG d'EssilorLuxottica Francesco Milleri et le directeur général délégué du groupe Paul du Saillant.

"Grâce à une expertise croissante sur IA et la big data, nous serons en mesure d’offrir un parcours patient toujours plus personnalisé et fluide", affirment-ils.