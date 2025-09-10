EssilorLuxottica soutenu par une note favorable de Barclays

(AOF) - EssilorLuxottica (+3,35%, à 268,60 euros) est calé à la deuxième place du CAC 40 grâce à Barclays, qui a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation Surpondérer. La banque britannique affiche un objectif de cours de 305 euros. L’analyste considère EssilorLuxottica comme une valeur de croissance de qualité, à la croisée des secteurs de la santé et du luxe accessible et offrant une croissance annuelle d’environ 6 % des revenus. Selon lui, son intégration verticale et ses positions dominantes — tant en gros qu’en détail — lui confèrent de solides barrières à l’entrée.

Barclays s'attend à ce que les wearables (lunettes intelligentes) deviennent une source de revenu significative pour EssilorLuxottica à moyen terme. Son scénario de base prévoit que leurs ventes représenteront environ 7,5 % de celles du groupe, soit 2,8 milliards d'euros, d'ici 2030.

Comme autres moteurs à moyen terme, l'intermédiaire cite la différentiation des lentilles et l'activité MedTech.

=/ Points clés /=

- Numéro 1 mondial de l’ophtalmie et de l’optique avec près de 18 000 magasins dans 150 pays, né en 2018 du rapprochement entre Essilor et Luxottica ;

- Chiffre d’affaires de 256,5 Mds€ réalisé à 40% dans les solutions professionnelles et à 52 % dans les ventes directes aux consommateurs ;

- Présence forte en Amérique de nord pour 45% des ventes et en Europe-Afrique-Moyen-Orient pour 37% ;

- Modèle d'affaires combinant intégration verticale -intégration des process de production, de logistique et de distribution au niveau mondial-, fonctionnement en réseau ouvert et innovations de rupture, telle l’ambition d’éradication de la mauvaise vision d'ici 2050 ;

- Capital contrôlé à 32,5% par la famille del Vecchio puis par les salariés, à 4,3%, Francesco Milleri étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs et Paul du Saillant directeur général délégué.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- rapidité des prises de décision par recours au big data et consolidation du portefeuille de marques de luxe via la récurrence des renouvellements, les acquisitions et partenariats,

- maîtrise et déploiement des réseaux de distribution : GrandVision, Vitasi, japonais Waashin, roumain Optical Invest. Group… ;

- capacité d’anticipation dans le domaine des « lunettes intelligentes » : entrée à hauteur de 5,1% dans le capital du japonais Nikon (producteur de composants indispensables aux algorithmes d’intelligence artificielle), partenariat stratégique avec Meta (ventes prometteuses de Ray-Ban Meta aux Etats-Unis) ou Be My Eyes,

- diversifications : dans l’audition, dans la med-tech renforcée par les acquisitions de plateformes med-tech, allemande (Heidelberg) ou italienne (Espansione) puis dans le streetwear avec l’acquisition pour 1,5 Md$ de l’américain Suprême ;

- innovation articulée autour de 4 objectifs -améliorer la vision, augmenter la précision des examens de vue, exprimer un style et créer des lunettes connectées- et conçue comme levier de croissance à partir d’un portefeuille de près de 2 400 familles de brevets provenant des 8 centres de R&D et du nouveau lab en partenariat avec le polytechnico de Milan ;

- Stratégie environnementale « Eyes on the planet » visant la neutralité carbone

- objectif intermédiaire 2030 : réduction de 42 %, vs 2022, des émissions de scope 1 et 2 et de 25 % celles du scope 3 relatives au transport, achats et distribution ;

- carbone : autoproduction d’énergie et compensation par reforestation ;

- circularité et intégration de l’éco-conception dans les développements de produits ;

- Actifs reconnus : lunettes Ray-Ban et Oakley, verres Varilux, Transitions et Stellest ;

- Bilan sain avec un endettement net de 9,8 Mds€, face à 2,2 Mds€ de liquidités et + 35 Mds€ de capitaux propres. 2,26 Mds€ d’autofinancement libre

=/ Défis =/

- Succès des verres Stellest, vendus en France, Etats-Unis, Italie et Chine et de SightGlassVisionla contre la progression de la myopie des enfants ainsi que des lentilles de contact MiSightTM ;

- Accueil du public aux lunettes auditives Nuance Audio, lancées fin 2024 aux Etats-Unis, début 2025 en France ;

- Rumeurs d’une prise de participation autour de 5% du capital, par Meta ;

- Confirmation des objectifs fixés pour la période 2022-2026 : croissance annuelle des ventes de 5,5% et marge opérationnelle de 19 à 20% ;

- Dividende 2024 de 3,95 €, payable en actions ou numéraire.