EssilorLuxottica réitère son soutien au PDG, critiqué sur la stratégie

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Le conseil d'administration d'EssilorLuxottica a affirmé mercredi conserver une pleine confiance dans son président-directeur général Francesco Milleri, alors que la stratégie du patron du lunettier franco-italien fait l'objet de critiques de la part de la famille du fondateur.
"Faisant suite aux récentes informations parues dans la presse et déclarations publiques, le conseil d'administration d'EssilorLuxottica réaffirme à l'unanimité sa pleine confiance dans le président-directeur général Francesco Milleri, le directeur général délégué Paul du Saillant, l'équipe de direction ainsi que dans la stratégie à moyen et long terme", déclare le groupe dans un communiqué.
Le fils du défunt fondateur d'EssilorLuxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, qui a quitté le mois dernier ses fonctions opérationnelles mais demeure investisseur via la holding familiale, Delfin, a déclaré dimanche que le groupe avait besoin d'une nouvelle stratégie.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)
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