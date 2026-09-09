EssilorLuxottica réitère son soutien au PDG, critiqué sur la stratégie

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Le ‌conseil d'administration d'EssilorLuxottica a affirmé mercredi ​conserver une pleine confiance dans son président-directeur général Francesco Milleri, alors que ​la stratégie du patron du lunettier franco-italien ​fait l'objet de ⁠critiques de la part de ‌la famille du fondateur.

"Faisant suite aux récentes informations parues dans ​la presse ‌et déclarations publiques, le conseil ⁠d'administration d'EssilorLuxottica réaffirme à l'unanimité sa pleine confiance dans le président-directeur ⁠général Francesco ‌Milleri, le directeur général délégué ⁠Paul du Saillant, l'équipe ‌de direction ainsi que dans ⁠la stratégie à moyen et ⁠long terme", ‌déclare le groupe dans un communiqué.

Le ​fils du ‌défunt fondateur d'EssilorLuxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, qui a ​quitté le mois dernier ses fonctions opérationnelles mais demeure ⁠investisseur via la holding familiale, Delfin, a déclaré dimanche que le groupe avait besoin d'une nouvelle stratégie.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit ​Van Overstraeten)