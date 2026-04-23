EssilorLuxottica recule après son T1, les lunettes connectées interrogent

EssilorLuxottica ESLX.PA recule en Bourse jeudi, malgré des résultats trimestriels en ligne avec les attentes publiés la veille, le devenir des lunettes connectées suscitant des inquiétudes quant aux perspectives du groupe.

Bien que le lunettier franco-italien a réaffirmé mercredi sa trajectoire de croissance, les analystes de Kepler Cheuvreux soulignent que les prévisions pour l'exercice en cours impliquent une croissance de plus de 13% au cours des prochains trimestres, un objectif jugé ambitieux par le courtier compte tenu de comparaisons plus difficiles.

"Tout dépendra du succès des nouveaux modèles de lunettes connectées", indique-t-il dans une note.

Le groupe d'optique a fait état mercredi soir d'une hausse de 10,8% de ses ventes à taux de change constants au premier trimestre 2026, en ligne avec le consensus d'analystes Visible Alpha.

"Les opportunités de chiffre d'affaires à long terme semblent attractives, tandis que l'impact et la capacité à augmenter les marges restent moins clairs", indique également RBC.

À la Bourse de Paris, l'action perd 4,7% vers 08h50, tandis que le CAC 40 .FCHI progresse de 0,27% au même moment.

Louis Billon, analyste chez AlphaValue, souligne le changement de discours du groupe au détriment des lunettes connectées, se demandant même si l'engouement pour ce type de produits a jamais existé.

"Nous pensons que la direction a tiré les leçons de ses erreurs passées. Elle reconstruit désormais sur des bases plus solides et souhaite clairement se distancier de l’image d’une entreprise 'purement technologique' dépensant sans compter sans se soucier des retours sur investissement", écrit l'analyste dans une note.

AlphaValue salue le repositionnement du groupe autour de la technologie médicale, mais estime que ce changement de stratégie ne devrait pas susciter l'intérêt des investisseurs dans l'immédiat, de meilleures opportunités existant pour le moment ailleurs.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)