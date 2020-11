Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: Rebond du CA au 3e trimestre avec le rattrapage de la demande Reuters • 03/11/2020 à 08:27









PARIS (Reuters) - EssilorLuxottica a fait état d'une nette amélioration de ses ventes au troisième trimestre, marqué par un retour de la croissance dans le segment optique et les marchés matures et le dynamisme des ventes en ligne. Le chiffre d'affaires du spécialiste de l'optique a reculé de 1,1% à taux de changes constants sur la période, alors qu'il avait baissé de 46,1% au deuxième trimestre. Les revenus du groupe ressortent à 4,085 milliards d'euros, en repli de 5,2% en données publiées. Le groupe a notamment profité d'un "rattrapage" de la demande dans sa principale division Verres et matériel optique dont les revenus ont progressé de 2,7% à taux de changes constants. "La société continue d'aborder les prochains mois avec une confiance prudente", a indiqué EssilorLuxottica dans son communiqué. "Bien qu'elle soit vigilante sur l'évolution à court terme du COVID-19 et sur le rattrapage de demande pouvant alimenter la reprise actuelle, elle est confiante dans la résilience structurelle des besoins d'optique", a-t-il dit. EssilorLuxottica précise qu'"au vu de la deuxième vague de pandémie de COVID-19 en Europe", il réfléchira en décembre à l'opportunité de distribuer un dividende d'ici la fin de l'année. (Blandine Hénault)

