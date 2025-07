EssilorLuxottica: rachat d'actifs auprès de PUcore information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 08:42









(Zonebourse.com) - EssilorLuxottica annonce avoir signé un accord avec la société sud-coréenne PUcore, pour acquérir tous ses actifs et entités dédiés au développement, à la fabrication et à la vente de monomères utilisés dans la production de verres d'optique ophtalmique hauts-indices.



Les activités acquises comprennent une unité de R&D, un site de production de matériaux et une équipe commerciale, basés en Corée du Sud, ainsi qu'un portefeuille de propriété intellectuelle en lien avec les formulations des produits et les processus de production.



'En optimisant la formulation et la production des monomères hauts-indices, nous améliorerons la performance et la durabilité des processus et approvisionnements de l'ensemble de l'industrie optique', explique le groupe franco-italien.



Sans en préciser les termes financiers, EssilorLuxottica ajoute que la transaction devrait être finalisée d'ici fin 2025, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions usuelles de clôture.





