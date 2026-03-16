EssilorLuxottica prolonge son accord de licence avec Dolce&Gabbana
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 08:07
"Avec un horizon de 25 ans, cette collaboration illustre plus que jamais l'évolution de notre partenariat vers un modèle orienté sur le long terme", commente Francesco Milleri, le PDG du géant franco-italien de l'optique.
"Depuis 2004, EssilorLuxottica et Dolce&Gabbana ont construit un partenariat solide, alliant performances commerciales, vision créative et construction d'un projet commun", rappelle pour sa part Alfonso Dolce, le directeur général de Dolce&Gabbana.
"Le renforcement du partenariat à long terme que nous signons aujourd'hui témoigne de notre confiance mutuelle dans l'avenir et dans les opportunités que nos deux entreprises sauront saisir dans les prochaines années en poursuivant leur collaboration", poursuit-il.
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