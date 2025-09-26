EssilorLuxottica progresse, son verre contre la myopie autorisé aux USA
A 14h20, le titre s'adjuge 2,3%, alors que le CAC progresse de 0,7% au même moment.
Le groupe a annoncé dans la soirée de jeudi que la Food and Drug Administration (FDA) avait accordé une autorisation de mise sur le marché à son verre optique Essilor Stellest après l'avoir déjà distingué en 2021 en lui accordant le statut de 'dispositif innovant' (breakthrough device).
Le verre devient ainsi le tout premier verre optique à l'efficacité cliniquement prouvée pour ralentir la progression de la myopie chez l'enfant à recevoir cette autorisation de la FDA.
Dans un communiqué, EssilorLuxottica souligne que son efficacité a été démontrée par des données cliniques recueillies aux Etats-Unis prouvant un ralentissement de la progression de la myopie de 71% en moyenne sur deux ans.
Les analystes font remarquer que cette approbation intervient légèrement plus tôt que prévu, puisque les attentes portaient plutôt sur un feu vert attendu à la fin 2025 ou au début 2026, une bonne surprise qui va permettre à la lentille d'être mise sur le marché dès les prochaines semaines.
Chez RBC, on rappelle à ce titre l'importance du marché américain pour EssilorLuxottica.
'D'après nos observations, Stellest - et plus généralement la gestion de la myopie - a déjà constitué un moteur de croissance pour le chiffre d'affaires d'EssilorLuxottica dans la région Asie-Pacifique (notamment en Chine) et sur les autres marchés internationaux ces derniers trimestres', commente le courtier canadien.
'Nous anticipons des effets similaires sur l'activité en Amérique du Nord à mesure que le produit va monter en puissance', ajoute-t-il.
Il est estimé que la moitié de la population mondiale sera myope d'ici 2050. En Amérique du Nord, plus de quatre adultes sur 10 et un enfant sur quatre entre six et 19 ans - sont touchés par le problème.
