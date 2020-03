Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica prévoit une hausse de ses résultats en 2020 en dépit du coronavirus Reuters • 06/03/2020 à 09:02









ESSILORLUXOTTICA PRÉVOIT UNE HAUSSE DE SES RÉSULTATS EN 2020 EN DÉPIT DU CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - Le spécialiste de l'optique EssilorLuxottica a dit vendredi tabler sur une hausse de ses résultats cette année après avoir réalisé une solide performance en 2019, tirée par la demande sur ses principaux marchés, et a rassuré sur l'impact de l'épidémie de coronavirus sur son activité. Le groupe, issu de la fusion en 2018 entre le français Essilor et l'italien Luxottica, a fait état d'un résultat net ajusté de 1,938 milliard d'euros en 2019, en hausse de 9,2%. Le chiffre d'affaires a progressé de 7,4% à 17,39 milliards d'euros avec une croissance observée dans toutes les divisions du groupe. Pour 2020, EssilorLuxottica prévoit une croissance à taux constants de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, avec un premier semestre qui devrait être marqué toutefois par l'épidémie de coronavirus, et une progression de son résultat net ajusté comprise entre 0,7 à 1,2 fois la croissance de son CA. "Du fait de l'épidémie de COVID-19, le groupe s'attend actuellement à ce que la croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre soit inférieure à celle de l'ensemble de l'année et soit suivie d'une reprise au second semestre", a indiqué le groupe. L'épidémie a impacté négativement l'activité en Grande Chine, qui représente environ 5% du chiffre d'affaires consolidé d'EssilorLuxottica. Le groupe indique aussi que le virus a "légèrement affecté" l'activité dans d'autres régions. "En termes de production, les usines d'EssilorLuxottica en Chine fonctionnent actuellement à capacité légèrement réduite mais en voie de normalisation rapide, tandis que les usines en Italie et tous les autres sites tournent actuellement à pleine capacité", a précisé EssilorLuxottica. (Matthias Blamont, version française Blandine Hénault, édité par)

Valeurs associées ESSILORLUXOTT Euronext Paris -2.44%