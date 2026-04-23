 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EssilorLuxottica perd du terrain en raison des doutes qui subsistent quant à la croissance des lunettes intelligentes
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 11:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Romolo Tosiani

Les actions d'EssilorLuxottica ESLX.PA ont chuté jeudi après que le fabricant de lunettes a publié des résultats trimestriels globalement en ligne , ce qui n'a pas permis de relancer un titre déjà sous pression en raison de doutes persistants sur des perspectives exigeantes et sur la croissance des lunettes intelligentes.

Ses actions ont reculé d'environ 5 % à Paris, ce qui en fait la plus forte baisse de l'indice vedette CAC 40 .FCHI , après que le groupe franco-italien a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 10,8 % à taux de change constants au premier trimestre 2026.

Ray-Ban et Oakley ont été les marques de montures les plus performantes, stimulées par les lunettes à intelligence artificielle développées en partenariat avec Meta META.O , a déclaré la société.

La société de courtage italienne Equita a déclaré que les résultats rassuraient sur les risques de ralentissement à court terme, bien que des incertitudes à plus long terme subsistent.

"Les questions concernant la pression concurrentielle sur les wearables, la contribution à la croissance d'autres projets stratégiques et la résilience de la consommation sur les activités traditionnelles restent ouvertes et à surveiller", a écrit Domenico Ghilotti, analyste chez Equita.

Morgan Stanley a déclaré que les transactions du mois d'avril étaient globalement en ligne avec celles du premier trimestre, atténuant ainsi les inquiétudes concernant les taux de sortie et les conditions actuelles.

Mercredi, la société a confirmé les perspectives données en février, qui prévoient une croissance solide du chiffre d'affaires total au cours des cinq prochaines années et une croissance largement alignée du bénéfice d'exploitation ajusté.

Kepler Cheuvreux a déclaré que si le groupe a réaffirmé ses perspectives de croissance, les attentes pour l'exercice 2026 impliquent une croissance de plus de 13 % au cours des prochains trimestres - un "objectif exigeant" compte tenu de comparaisons plus difficiles.

"L'exécution dépendra du succès des nouveaux modèles de lunettes intelligentes", a déclaré Kepler.

Les actions d'EssilorLuxottica ont baissé d'environ 29 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

CAC 40
8 172,32 Pts Euronext Paris +0,19%
ESSILORLUXOTTICA
191,6000 EUR Euronext Paris -4,91%
META PLATFORMS
674,7200 USD NASDAQ +0,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank