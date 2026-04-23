EssilorLuxottica perd du terrain en raison des doutes qui subsistent quant à la croissance des lunettes intelligentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Romolo Tosiani

Les actions d'EssilorLuxottica ESLX.PA ont chuté jeudi après que le fabricant de lunettes a publié des résultats trimestriels globalement en ligne , ce qui n'a pas permis de relancer un titre déjà sous pression en raison de doutes persistants sur des perspectives exigeantes et sur la croissance des lunettes intelligentes.

Ses actions ont reculé d'environ 5 % à Paris, ce qui en fait la plus forte baisse de l'indice vedette CAC 40 .FCHI , après que le groupe franco-italien a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 10,8 % à taux de change constants au premier trimestre 2026.

Ray-Ban et Oakley ont été les marques de montures les plus performantes, stimulées par les lunettes à intelligence artificielle développées en partenariat avec Meta META.O , a déclaré la société.

La société de courtage italienne Equita a déclaré que les résultats rassuraient sur les risques de ralentissement à court terme, bien que des incertitudes à plus long terme subsistent.

"Les questions concernant la pression concurrentielle sur les wearables, la contribution à la croissance d'autres projets stratégiques et la résilience de la consommation sur les activités traditionnelles restent ouvertes et à surveiller", a écrit Domenico Ghilotti, analyste chez Equita.

Morgan Stanley a déclaré que les transactions du mois d'avril étaient globalement en ligne avec celles du premier trimestre, atténuant ainsi les inquiétudes concernant les taux de sortie et les conditions actuelles.

Mercredi, la société a confirmé les perspectives données en février, qui prévoient une croissance solide du chiffre d'affaires total au cours des cinq prochaines années et une croissance largement alignée du bénéfice d'exploitation ajusté.

Kepler Cheuvreux a déclaré que si le groupe a réaffirmé ses perspectives de croissance, les attentes pour l'exercice 2026 impliquent une croissance de plus de 13 % au cours des prochains trimestres - un "objectif exigeant" compte tenu de comparaisons plus difficiles.

"L'exécution dépendra du succès des nouveaux modèles de lunettes intelligentes", a déclaré Kepler.

Les actions d'EssilorLuxottica ont baissé d'environ 29 % depuis le début de l'année.