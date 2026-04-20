EssilorLuxottica organise Sustainability Week, avec événement Leonardo consacré aux renouvelables et efficacité énergétique

* EssilorLuxottica tiendra Sustainability Week du 20 au 24 avril 2026, centrée sur déploiement des énergies renouvelables et amélioration efficacité énergétique. * Événement en direct sur plateforme interne Leonardo prévu le 22 avril 2026, avec présentation des avancées du programme Eyes on the Planet et des résultats liés à réduction des émissions. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. EssilorLuxottica SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://www.publicnow.com/view/9B588E848213C9ACBD1BAEC70E47130E5A141B76/37161