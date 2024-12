EssilorLuxottica: objectifs climatiques validés par la SBTi information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica indique que ses objectifs à court terme de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre ont été validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi), en phase avec ses efforts en termes d'atténuation du changement climatique.



D'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2022, le géant franco-italien de l'optique s'engage ainsi à réduire de 42% ses émissions absolues de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2, ainsi que de 25% celles du scope 3.



'En phase avec le nouvel objectif de réduction des émissions du scope 3, nous inclurons nos fournisseurs et partenaires commerciaux dans cette démarche de décarbonation, avec une approche ouverte, collaborative et inclusive', commentent ses dirigeants.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 231,20 EUR Euronext Paris 0,00%