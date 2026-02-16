EssilorLuxottica monte à plus de 15% du capital de Nikon
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 09:58
Le géant français de l'optique, qui possédait jusqu'à présent 14,20% des actions Nikon, a renforcé sa participation pour la porter à 15,41% par le biais d'achats de titres sur le marché, peut-on lire dans le document diffusé sur le site du régulateur boursier.
Dans le détail, sa participation se montait à exactement 51 401 200 actions en date du 6 février dernier.
Le groupe précise que sa montée au capital s'inscrit dans le cadre d'un projet investissement sur le long terme, sans objectif de contrôle direct ni d'OPA.
Entré au tour de table du fournisseur de produits de photographie et de vidéographie il y a un peu mois d'un an, EssilorLuxottica n'a cessé d'accroître sa participation au sein du groupe industriel japonais au cours des derniers mois.
Il avait notamment franchi à la hausse le seuil des 10% en octobre dernier.
Cette montée en puissance au capital intervient alors que sa coentreprise avec la société japonaise vieille de plus de 100 ans, dénommée Nikon-Essilor et chargée de la distribution de technologies de verres sous la marque Nikon, représente dorénavant une part significative de son activité en Asie, tout particulièrement en Chine.
Le titre EssilorLuxottica, qui avait progressé de 1,2% la semaine passé suite à la présentation de solides résultats annuels 2025, consolidait de 1,5% lundi dans les tous premiers échanges à la Bourse de Paris.
Valeurs associées
|254,3000 EUR
|Euronext Paris
|-1,55%
