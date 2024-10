EssilorLuxottica maintient son objectif de croissance des revenus pour 2022-2026

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe confirme son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires entre 2022 et 2026 de l'ordre de 5% à taux de change constants (sur la base du chiffre d'affaires pro forma de 2021) visant un chiffre d'affaires de l'ordre de 27 à 28 milliards d'euros.

(AOF) - EssilorLuxottica annonce que son chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2024 s'élève à 6,44 milliards d’euros, en hausse de 4% à taux de change constants (+2,3 % à taux de change courants). "Ce troisième trimestre de l'année a enregistré une croissance soutenue du chiffre d'affaires, avec toutes les régions et canaux sur une trajectoire positive, dans l’ensemble proche du rythme visé par le groupe, avec la région EMEA et la plupart des régions émergentes en tête", explique le lunettier.

