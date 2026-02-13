 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EssilorLuxottica lance un programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 08:56

Après la publication de ses résultats annuels plus tôt dans la semaine, EssilorLuxottica annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions qui "traduit la confiance du groupe dans son potentiel de création de valeur et dans ses perspectives à long-terme".

Pour mettre en oeuvre ce programme, le géant franco-italien de l'optique a confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'achat d'un maximum de 5 millions d'actions, en fonction des conditions de marché.

Ce programme de rachat d'actions démarre donc ce 13 février. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être attribuées, cédées ou vendues aux salariés ou aux mandataires sociaux d'EssilorLuxottica ou de ses sociétés affiliées.

Dividendes

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
259,1000 EUR Euronext Paris -0,84%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank