EssilorLuxottica lance un programme de rachat d'actions
Pour mettre en oeuvre ce programme, le géant franco-italien de l'optique a confié à un prestataire de services d'investissement un mandat portant sur l'achat d'un maximum de 5 millions d'actions, en fonction des conditions de marché.
Ce programme de rachat d'actions démarre donc ce 13 février. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être attribuées, cédées ou vendues aux salariés ou aux mandataires sociaux d'EssilorLuxottica ou de ses sociétés affiliées.
Valeurs associées
|259,1000 EUR
|Euronext Paris
|-0,84%
