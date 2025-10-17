EssilorLuxottica, Lagardère, Showroomprive.com... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Capgemini

Capgemini annonce avoir finalisé l'acquisition de WNS, spécialisé dans les services de gestion digitale des processus métiers. Avec cette opération, Capgemini entend créer "un leader mondial des opérations Intelligentes, afin de capter les investissements des entreprises dans l'IA agentique destinés à transformer leurs processus métiers de bout en bout". Le montant total de l'opération s'élève à 3,3 milliards de dollars, avant prise en compte de la dette financière nette de WNS.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre 2025, en hausse de 11,7 % à taux de change constants, à 6,86 milliards d'euros, dont 2,99 milliards d'euros pour l'Amérique du Nord (+12,1%). La région EMEA concentre pour sa part 2,69 milliards d'euros (+12,7%). Le groupe souligne la "forte contribution des lunettes avec IA". Sur les neuf premiers mois de 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 20,89 milliards d'euros, en hausse de 8,8 % par rapport à la même période de 2024.

Groupe ADP

Au mois de septembre, le trafic du Groupe ADP a augmenté de 2,4%, pour un total de 33,7 millions de passagers accueillis. Sur les aéroports parisiens, la progression n'a été que de 0,3%, à 9,2 millions de passagers. Sur les neuf premiers mois de l'année, le trafic du groupe s'est élevé à 286,3 millions de passagers, en hausse de 4%, dont une augmentation de 3,5%, à 81,2 millions de passagers pour les aéroports parisiens.

Lagardère

Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s'élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance de Lagardère Publishing (+6,6 %) et de Lagardère Travel Retail (+5,0 %) alors que Lagardère Live s'est replié de 2%.

Mercialys

Elizabeth Blaise, directrice générale déléguée de Mercialys a décidé de mettre un terme à ses fonctions. Son départ sera effectif le 31 décembre prochain et d'ici là, Elizabteh Blaise continuera d'assumer pleinement ses responsabilités. Le conseil d'administration a fait part de sa confiance en l'équipe de direction pour poursuivre la feuille de route et le développement de la société.

Prodware

Le résultat net part du groupe de Prodware a reculé de 30,1%, à 17,6 millions d'euros, sachant que la société avait enregistré 6 millions d'euros de plus-values exceptionnelles sur cessions d'activités l'année dernière à la même époque. Le résultat opérationnel courant du groupe spécialisé dans la transformation digitale des entreprises et des administrations a progressé de 1,3% à 37 millions d'euros. Il a représenté 10,2% des revenus, contre 11,6% au premier semestre 2024.

Quadient

Quadient annonce le lancement de son programme pilote pour la X Series, une consigne de colis autonome unique sur le marché, combinant une batterie alimentée à énergie solaire, module de dépôt de retours intégré et impression d'étiquettes. Déployée dès cet automne au Royaume-Uni, cette nouvelle génération de technologie fonctionne en totale autonomie énergétique tout en offrant une gamme étendue de services aux consommateurs.

Showroomprive.com

Showroomprive.com a déclaré sur les 9 premiers mois de l'année 2025 un chiffre d'affaires net de 392,3 millions d'euros, en repli de 12,2%. Le groupe spécialisé dans la vente événementielle a dégagé un volume d'affaires (GMV) de 630,5 millions d'euros, en repli de 10,3%, en comparaison de la période correspondante de 2024. Côté perspectives, le groupe va poursuivre ses efforts de redynamisation du " core business " en avançant notamment sur la migration de Showroomprive.com vers Shopify.

Virbac

Au troisième trimestre, les revenus de Virbac se sont appréciés 7,3%, à taux de change réel, pour un total de 364,1 millions d'euros. Il s'agit d'une franche accélération pour le spécialiste de la santé animale qui n'avait connu qu'une croissance de 1,7% au deuxième trimestre. Sur les neuf premiers mois de l'année, la progression des revenus s'est élevée à 5,8%, à 1,102 milliard d'euros. Cette bonne performance a été soutenue par le dynamisme observé en Europe (+6,1%) et l'Amérique du Nord (+14,7%), sachant que ces deux zones représentent à elles seules 54,26% des ventes totales du groupe.

Voltalia

Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, annonce la signature d'un partenariat stratégique avec l'IFC, membre du groupe de la Banque mondiale, afin d'accompagner le déploiement de solutions énergétiques durables dans les activités minières en Afrique. À travers ce partenariat, les deux entités mettent en commun leurs expertises pour identifier et développer des projets Power-to-Mine (PtM) visant à réduire la dépendance des entreprises minières aux sources d'énergie à forte intensité carbone, grâce à l'intégration de solutions renouvelables.

We.Connect

Le spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques livrera ses résultats du premier semestre.