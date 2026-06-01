EssilorLuxottica-L’émission de près de 957.954 nouvelles actions dans le cadre du paiement du dividende

EssilorLuxottica SA ESLX.PA :
* RÉSULTAT DU PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS ET CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL CORRESPONDANTE
* LE PRIX DES ACTIONS NOUVELLEMENT ÉMISES EN PAIEMENT DE CE DIVIDENDE FIXÉ À 175,06 EUROS PAR ACTION
* LE MONTANT TOTAL DU DIVIDENDE SERA PAYÉ LE 3 JUIN
* LE MONTANT TOTAL DU DIVIDENDE S’ÉLÈVE À 1 669 314 172 EUROS
* 957 954 NOUVELLES ACTIONS SERONT ÉMISES, 0,21 % DU CAPITAL SOCIAL
Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA
(Rédaction de Gdansk)
