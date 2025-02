AOF - EN SAVOIR PLUS

Nuance Audio sera disponible à l'achat à partir du 1er trimestre aux États-Unis et dans le courant du 1er semestre dans certains pays européens dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, l'Italie lançant progressivement dès le 1er trimestre, en parallèle au marché américain.

(AOF) - EssilorLuxottica a annoncé avoir reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration américaine (FDA) pour la commercialisation sans ordonnance de ses Nuance Audio Glasses. Le groupe a également obtenu le marquage CE conformément au règlement européen sur les dispositifs médicaux, ainsi que la certification ISO de Système de Management de la Qualité dédiée aux aides auditives, ce qui permet de lancer Nuance Audio en Europe.

EssilorLuxottica : feu vert pour la commercialisation de ses lunettes auditives en Europe et aux US

