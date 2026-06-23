EssilorLuxottica et Meta lancent une version plus accessible de leurs lunettes IA

EssilorLuxottica et Meta ont annoncé mardi le lancement d'une nouvelle collection de lunettes IA visant à ouvrir la catégorie des lunettes intelligentes à un public plus large, en particulier aux consommateurs à la recherche de produits accessibles, avec la volonté de conserver leur avance sur un marché qui attire les convoitises de tous les géants de la tech.

La nouvelle collection, baptisée "Meta Glasses", comprendra trois styles (rectangle, carré et ovale), compatibles avec un large choix de verres : de prescription, clairs, solaires et Transitions.

Proposée à partir de 299 dollars (environ 261 euros), la gamme vise à toucher une nouvelle catégorie de consommateurs, expliquent EssilorLuxottica et Meta dans un communiqué.

Une offre environ 20% plus accessible

À titre de comparaison, le premier prix des lunettes IA commercialisées par les deux groupes se situe actuellement autour de 329 euros.

Les lunettes doivent être mises en vente dès aujourd'hui sur le site Meta.com, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, ainsi que dans plusieurs autres pays européens.

Elles sont aussi disponibles dans des enseignes d'optique telles que LensCrafters et Sunglass Hut aux Etats-Unis.

Il est prévu que d'autres pays et réseaux de distribution suivent plus tard cette année.

La concurrence s'annonce farouche

Si des millions de personnes dans le monde portent déjà des lunettes IA nées de leur partenariat, EssilorLuxottica et Meta vont devoir faire face à l'arrivée, au cours des mois qui viennent, de modèles concurrents développés par Google et Samsung, et sans doute Apple à partir de l'an prochain.

À la Bourse de Paris, l'action EssilorLuxottica - qui accuse un repli de plus de 36 % cette année en raison des anticipations d'une intensification de la concurrence - progressait d'environ 1,5 % mardi après-midi. À New York, le titre Meta prenait 1,2 %, surperformant un indice technologique Nasdaq en baisse de 1,1 %.