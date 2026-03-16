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EssilorLuxottica Et Dolce&Gabbana étendent leur accord de licence à 2050
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 08:03

EssilorLuxottica SA ESLX.PA :

* ESSILORLUXOTTICA ET DOLCE&GABBANA RENFORCENT LEUR PARTENARIAT JUSQU'EN 2050

* EXTENSION DE L'ACCORD DE LICENCE JUSQU'EN 2050

Texte original nGNE1nF5g4 Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA

(Rédaction de Gdansk)

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