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EssilorLuxottica et Applied Materials s'allient dans les optiques intelligentes pour lunettes connectées
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 18:33

EssilorLuxottica ESLX.PA a annoncé mardi avoir conclu un accord de développement conjoint à long terme avec Applied Materials AMAT.O visant à accélérer la mise sur le marché de systèmes optiques intelligents destinés aux lunettes connectées et à la réalité augmentée.

La recherche conjointe sera menée dans un laboratoire dédié situé sur le campus d'Applied Materials dans la Silicon Valley.

EssilorLuxottica a ajouté que les deux groupes prévoyaient également d’explorer ensemble d’autres opportunités stratégiques.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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