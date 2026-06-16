EssilorLuxottica et Applied Materials concluent un accord pour développer des lunettes connectées et des technologies de réalité augmentée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour régulières avec les détails de l'accord et des informations contextuelles sur les lunettes connectées)

EssilorLuxottica ESLX.PA , le plus grand fabricant mondial de lunettes, a signé un accord à long terme avec le fabricant d'équipements pour la production de puces Applied Materials AMAT.O afin de développer une technologie d'affichage en réalité augmentée et des lunettes dotées d'intelligence artificielle, ont annoncé mardi les deux entreprises.

Voici quelques détails:

* EssilorLuxottica et Applied Materials vont accélérer la commercialisation des lunettes dotées d’IA

* La recherche et le développement se concentreront sur les technologies optiques de pointe

* EssilorLuxottica domine déjà le marché des lunettes intelligentes grâce à un partenariat à long terme avec Meta META.O pour commercialiser des lunettes connectées sous les marques Ray-Ban et Oakley

* Leur premier appareil doté d’un écran intégré, le Ray-Ban Meta Display, a été lancé en 2025

* Ces lunettes dotées d’une intelligence artificielle intègrent une caméra, un microphone et des haut-parleurs dans une monture classique, ainsi qu’un assistant vocal IA capable de répondre aux questions et de décrire l’environnement

* La réalité augmentée, qui superpose des images numériques au champ de vision de l’utilisateur, représente un défi optique bien plus complexe

* La société californienne Applied Materials fabrique les équipements spécialisés utilisés pour mettre au point les couches de matériaux ultra-fines qui constituent le cœur des puces semi-conductrices nécessaires aux écrans de réalité augmentée