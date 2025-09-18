EssilorLuxottica dévoile de nouvelles lunettes avec IA
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 07:26
Oakley Meta Vanguard combine les verres PRIZM, emblématiques de la marque, à une puissante caméra ultra-large de 12 megapixels (champ de vision de 122°) et à des haut-parleurs haut-rendement à oreille libre et réduction avancée du bruit.
Ils dévoilent aussi une nouvelle génération de lunettes Ray-Ban Meta, qui offrent une autonomie de batterie plus longue (jusqu'à huit heures) et une caméra ultra-large de 12 megapixels permettant de réaliser des vidéos ultra-HD 3K de haute qualité.
Les précommandes pour Oakley Meta Vanguard sont ouvertes dès ce jour sur Oakley.com et Meta.com au prix de 499 dollars (549 euros). Les lunettes Ray-Ban Meta (Gen 2) sont disponibles dès aujourd'hui sur Ray-Ban.com et Meta.com à partir de 379 USD (419 EUR).
Valeurs associées
|270,200 EUR
|Euronext Paris
|-0,15%
A lire aussi
-
par Diana Mandia PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture après la première baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) depuis le début l'année, les investisseurs évaluant désormais leurs paris ... Lire la suite
-
Avec plus de la moitié (53%) des sols affectés par la sécheresse, le mois d'août 2025 a été le mois le plus sec en Europe et sur le pourtour méditerranéen depuis le début des observations de l'Observatoire européen de la sécheresse (EDO) en 2012, selon une analyse ... Lire la suite
-
PARIS (Reuters) -La France s'attend à une forte mobilisation jeudi dans le cadre de multiples appels à faire grève et à manifester contre les coupes budgétaires annoncées en juillet par l'ex-premier ministre François Bayrou, tandis que le nouveau locataire de Matignon ... Lire la suite
-
Une tentative de sabotage sur le réseau d'eau en Martinique a été déjouée et "des points de blocage débloqués" en région parisienne, a annoncé jeudi Bruno Retailleau, promettant d'être "intraitable" en cas de débordements lors de la journée de grève du 18 septembre. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer