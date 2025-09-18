 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
EssilorLuxottica dévoile de nouvelles lunettes avec IA
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 07:26

Lors de l'événement Meta Connect, EssilorLuxottica et Meta Platforms annoncent élargir leur gamme de 'wearables' avec de nouveaux produits, dont les lunettes avec IA Oakley Meta Vanguard qui 'inaugurent l'ère de l'Athletic Intelligence'.

Oakley Meta Vanguard combine les verres PRIZM, emblématiques de la marque, à une puissante caméra ultra-large de 12 megapixels (champ de vision de 122°) et à des haut-parleurs haut-rendement à oreille libre et réduction avancée du bruit.

Ils dévoilent aussi une nouvelle génération de lunettes Ray-Ban Meta, qui offrent une autonomie de batterie plus longue (jusqu'à huit heures) et une caméra ultra-large de 12 megapixels permettant de réaliser des vidéos ultra-HD 3K de haute qualité.

Les précommandes pour Oakley Meta Vanguard sont ouvertes dès ce jour sur Oakley.com et Meta.com au prix de 499 dollars (549 euros). Les lunettes Ray-Ban Meta (Gen 2) sont disponibles dès aujourd'hui sur Ray-Ban.com et Meta.com à partir de 379 USD (419 EUR).

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
270,200 EUR Euronext Paris -0,15%
