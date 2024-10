Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EssilorLuxottica: deux acquisitions finalisées information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce avoir finalisé les acquisitions précédemment annoncées de la marque Supreme et d'une participation de 80% dans Heidelberg Engineering, ces deux opérations ayant obtenu le feu vert des autorités de concurrence compétentes.



Pour rappel, la marque Supreme a été rachetée à VF Corporation, leader mondial de l'habillement 'lifestyle' de marque, des chaussures et des accessoires, pour un prix d'achat de base de 1,5 milliard de dollars comptant, sujet aux ajustements d'usage.



Heidelberg Engineering est quant à elle une société allemande spécialisée dans les technologies de diagnostic et de visualisation chirurgicale numérique, ainsi que dans les solutions informatiques de santé au service de l'ophtalmologie médicale.





