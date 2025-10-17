EssilorLuxottica décolle à un niveau record après ses résultats au T3

EssilorLuxottica ESLX.PA décolle en Bourse vendredi après avoir fait état la veille d'un chiffre d'affaires en hausse de 11,7% à taux de change constants au troisième trimestre, les analystes saluant la transformation du groupe d'optique franco-italien et sa dynamique de croissance.

Vers 08h37 GMT, le titre progresse de 10,92% à 306,80 euros, après avoir atteint un record historique en dépassant les 300 euros par action en début de séance.

"On voit double", estime J.P. Morgan en réaction aux résultats, faisant référence à la croissance annuelle à deux chiffres du chiffre d'affaires trimestriel.

"Avec un chiffre d'affaires et une marge sur le point d'accélérer, nous pensons qu'EL (EssilorLuxottica) mérite une valorisation supérieure avec Meta comme partenaire/actionnaire principal", selon les analystes de Jefferies.

Lors d'une conférence sur les résultats, la direction du groupe a souligné la bonne tenue des activités en octobre, "avec une accélération de la croissance dans les activités lunettes de soleil et verres correcteurs", dit J.P. Morgan.

Selon les analystes, "ces résultats solides indiquent que le groupe se trouve désormais à un tournant de son algorithme de croissance, Ray-Ban Meta commençant à contribuer de manière plus significative (plus de 4% au troisième trimestre) tandis que l'activité principale reste résiliente (+5%), grâce à une innovation continue et à une exécution cohérente".

Le chiffre d'affaires du trimestre clos en septembre s'est établi à 6,9 milliards d'euros, contre 6,4 milliards d'euros il y a un an.

D'après Jefferies, EssilorLuxottica est "un acteur structurel et un consolidateur de premier plan sur un marché optique en croissance constante, mais aussi un innovateur de premier plan".

Les derniers modèles Ray-Ban Meta, dont le prix varie entre 379 et 799 dollars pour une nouvelle version phare avec écran intégré, sont actuellement vendus dans un nombre limité de magasins physiques.

Une expansion au Canada, en France, en Italie et en Grande-Bretagne est prévue pour début 2026.

