 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EssilorLuxottica dans le rouge après que Google a dévoilé ses lunettes IA
information fournie par AOF 20/05/2026 à 12:07

(Zonebourse.com) - L'action EssilorLuxottica s'inscrit en baisse mercredi à la Bourse de Paris au lendemain de la présentation officielle des nouvelles lunettes alimentées par l'IA de Google.Vers 11h40, le spécialiste de l'optique perdait près de 0,9%, tandis que le CAC 40 avançait de 0,9% au même moment.

A l'occasion de sa conférence Google I/O 2026, le groupe technologique américain a présenté hier soir ses lunettes intelligentes, qui se déclineront en deux modèles : l'un proposant une assistance vocale au creux de l'oreille et l'autre équipé d'un affichage visuel.

Les lunettes audio seront les premières à sortir, dans le courant de l'automne.

Le produit, issu de la plateforme Android XR conçue avec ses partenaires Samsung et Qualcomm, vise notamment à proposer aux utilisateurs des fonctionnalités leur permettant de trouver des itinéraires, d'envoyer des SMS ou de prendre des photos, sans sortir leur téléphone.

L'idée est de leur permettre de poser des questions à Gemini, l'outil d'IA de Google, sur ce qu'ils voient : des avis sur le restaurant devant lequel ils passent, le nom d'un nuage aperçu dans le ciel ou la signification d'un panneau de stationnement inconnu.

Ces lunettes pourront être connectées à la fois aux téléphones Android et aux smartphones iOS d'Apple.

Côté design, Google a dévoilé en avant-première deux des premiers modèles des collections Gentle Monster et Warby Parker, qui sortiront en fin d'année.

Leurs prix n'ont pas encore été communiqués.

Le monopole EssilorLuxottica/Meta bousculé par les géants de la tech?

Si les analystes jugent que ces annonces n'ont rien de vraiment surprenant pour les investisseurs, ils considèrent aussi que l'initiative de Google illustre bien les risques structurels que pose l'arrivée de nouveaux produits des géants de la tech pour la position dominante qu'occupe actuellement EssilorLuxottica dans le domaine des lunettes connectées.

"Nous ne croyons pas à l'avantage du premier entrant pour ce qui concerne le secteur des technologies grand public", soulignent ce matin les équipes de Bernstein.

"On peut se demander, à cet égard, si la demande pour les lunettes connectées d'EssilorLuxottica n'est pas déjà sous pression, sachant que les consommateurs commencent à anticiper le lancement de nouveaux produits concurrents d'ici à la fin de l'année", poursuit le bureau d'études.

"Cela pourrait expliquer pourquoi les modèles Meta de deuxième génération, tant chez Ray-Ban que chez Oakley, sont déjà vendus à prix réduit sur leurs sites officiels respectifs moins d'un an après leur lancement (avec des rabais d'au moins 15% et 20%, du moins au Royaume-Uni et aux Etats-Unis)", s'alarme Bernstein.

"Une telle situation viendrait fragiliser des marges déjà minces sur ce segment des lunettes connectées", préviennent les analystes, qui affichent une opinion "performance en ligne avec le marché" et un objectif de cours de 185 euros sur le titre.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
175,4000 EUR Euronext Paris -0,34%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/05/2026 à 12:07:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 039,43 +0,72%
SOITEC
155,7 +8,77%
Pétrole Brent
108,75 -1,96%
HAFFNER ENERGY
0,1506 +8,66%
NANOBIOTIX
35,68 -7,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank