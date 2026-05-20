EssilorLuxottica dans le rouge après que Google a dévoilé ses lunettes IA

(Zonebourse.com) - L'action EssilorLuxottica s'inscrit en baisse mercredi à la Bourse de Paris au lendemain de la présentation officielle des nouvelles lunettes alimentées par l'IA de Google.Vers 11h40, le spécialiste de l'optique perdait près de 0,9%, tandis que le CAC 40 avançait de 0,9% au même moment.

A l'occasion de sa conférence Google I/O 2026, le groupe technologique américain a présenté hier soir ses lunettes intelligentes, qui se déclineront en deux modèles : l'un proposant une assistance vocale au creux de l'oreille et l'autre équipé d'un affichage visuel.

Les lunettes audio seront les premières à sortir, dans le courant de l'automne.

Le produit, issu de la plateforme Android XR conçue avec ses partenaires Samsung et Qualcomm, vise notamment à proposer aux utilisateurs des fonctionnalités leur permettant de trouver des itinéraires, d'envoyer des SMS ou de prendre des photos, sans sortir leur téléphone.

L'idée est de leur permettre de poser des questions à Gemini, l'outil d'IA de Google, sur ce qu'ils voient : des avis sur le restaurant devant lequel ils passent, le nom d'un nuage aperçu dans le ciel ou la signification d'un panneau de stationnement inconnu.

Ces lunettes pourront être connectées à la fois aux téléphones Android et aux smartphones iOS d'Apple.

Côté design, Google a dévoilé en avant-première deux des premiers modèles des collections Gentle Monster et Warby Parker, qui sortiront en fin d'année.

Leurs prix n'ont pas encore été communiqués.

Le monopole EssilorLuxottica/Meta bousculé par les géants de la tech?

Si les analystes jugent que ces annonces n'ont rien de vraiment surprenant pour les investisseurs, ils considèrent aussi que l'initiative de Google illustre bien les risques structurels que pose l'arrivée de nouveaux produits des géants de la tech pour la position dominante qu'occupe actuellement EssilorLuxottica dans le domaine des lunettes connectées.

"Nous ne croyons pas à l'avantage du premier entrant pour ce qui concerne le secteur des technologies grand public", soulignent ce matin les équipes de Bernstein.

"On peut se demander, à cet égard, si la demande pour les lunettes connectées d'EssilorLuxottica n'est pas déjà sous pression, sachant que les consommateurs commencent à anticiper le lancement de nouveaux produits concurrents d'ici à la fin de l'année", poursuit le bureau d'études.

"Cela pourrait expliquer pourquoi les modèles Meta de deuxième génération, tant chez Ray-Ban que chez Oakley, sont déjà vendus à prix réduit sur leurs sites officiels respectifs moins d'un an après leur lancement (avec des rabais d'au moins 15% et 20%, du moins au Royaume-Uni et aux Etats-Unis)", s'alarme Bernstein.

"Une telle situation viendrait fragiliser des marges déjà minces sur ce segment des lunettes connectées", préviennent les analystes, qui affichent une opinion "performance en ligne avec le marché" et un objectif de cours de 185 euros sur le titre.

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