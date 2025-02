EssilorLuxottica confirme ses prévisions pour la période 2022-2026

AOF - EN SAVOIR PLUS

EssilorLuxottica a confirmé son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants (sur la base du chiffre d'affaires 2021 pro forma), de l'ordre de 27 à 28 milliards d'euros. Le groupe anticipe l'atteinte d'un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20 % du chiffre d'affaires à l'issue de cette période.

La marge brute ajustée s'est élevée à 16,83 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2024, atteignant 63,5 % du chiffre d'affaires, soit 10 points de base de plus qu'en 2023. Il a augmenté de 30 points de base à taux de change constants.

(AOF) - En 2024, EssilorLuxottica a connu une nouvelle année de croissance solide de ses activités. Son chiffre d'affaires croît de 6% à taux de change constants à 26,5 milliards d'euros. Il s'agit de la quatrième année consécutive de croissance du chiffre d'affaires supérieure à 5% à taux de change constants. En termes de rentabilité, le résultat opérationnel ajusté et le résultat net ajusté du groupe ont augmenté respectivement de 9,4% à 4,41 milliards d'euros et 9,8% à taux de change constants à 3,12 milliards d'euros.

