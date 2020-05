Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica-CA en baisse de 10% au T1, impact plus sévère attendu au T2 Reuters • 05/05/2020 à 09:21









5 mai (Reuters) - Le spécialiste de l'optique EssilorLuxottica ESLX.PA a fait état mardi d'une chute de ses ventes au premier trimestre et dit s'attendre à ce que la crise sanitaire en cours impacte encore davantage ses résultats au deuxième trimestre. Le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 3,78 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, soit un recul de 10,1% par rapport au premier trimestre 2019. Le fabricant des lunettes de soleil Ray-Ban prévoit "que le chiffre d'affaires et la rentabilité soient encore négativement impactés par la crise au deuxième trimestre, et ceci dans des proportions plus fortes qu'au premier trimestre", est-il précisé dans un communiqué. Le groupe, issu de la fusion en 2018 entre le français Essilor et l'italien Luxottica, estime n'avoir pas suffisamment de visibilité pour évaluer l'ampleur de l'impact de la pandémie en cours mais n'exclut de proposer le paiement d'un dividende exceptionnel avant la fin de l'année "si la reprise s'avère suffisamment solide". EssilorLuxottica, qui fabrique des lunettes notamment pour des groupes de luxe comme Chanel, Prada 1913.HK et Versace CPRI.N estime qu'en dépit de la poursuite de la dégradation de son chiffre d'affaires en avril avec les fermetures de boutiques et le confinement en vigueur dans de nombreux pays, "les besoins mondiaux pour une meilleure vision sont structurels et devraient alimenter un rattrapage de la demande lorsque la crise s'estompera". A 9h21, le titre affichait une hausse limitée à 0,51% à 107,55 euros, sous-performant nettement l'indice CAC 40 .FCHI (+2,21%). (Silvia Recchimuzzi à Gdansk, avec Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

