 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EssilorLuxottica bondit après ses résultats du T4
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 10:17

EssilorLuxottica ESLX.PA grimpe en Bourse jeudi après avoir fait état la veille d'un bond de 18,4% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre à taux de change constants, le groupe franco-italien saluant dans un communiqué une croissance "record".

Vers 09h00 GMT, à la Bourse de Paris, l'action EssilorLuxottica bondit de 5,90%, signant la meilleure performance du CAC 40 .FCHI (+0,96%) et l'une des plus fortes hausses de l'indice paneuropéen Stoxx 600 .STOXX (+0,49%).

Le titre EssilorLuxottica s'achemine vers sa meilleure séance depuis la mi-octobre 2025. Il se négocie avec un ratio cours sur bénéfice (PER) de 33 fois le bénéfice attendu sur les 12 prochains mois, contre 23 fois pour Alcon ALCC.S et 18 fois ​​pour The Cooper Companies COO.O .

Le chiffre d'affaires du fabricant des lunettes de soleil Ray-Ban et Oakley s'est établi à 7,60 milliards d'euros au quatrième trimestre, contre 6,78 milliards d'euros à la même période en 2024.

"EssilorLuxottica a publié (mercredi) après la clôture des marchés de solides résultats pour l'exercice 2025, avec une performance particulièrement impressionnante au niveau du chiffre d'affaires (...) poursuivant ainsi la dynamique positive du marché des objets connectés", souligne dans une note JPMorgan.

"Reflétant le développement de sa plateforme de santé basée sur l'IA, EssilorLuxottica a présenté de nouvelles perspectives à long terme, anticipant une 'croissance solide' de son chiffre d'affaires et de son Ebit ajusté au cours des cinq prochaines années", abonde encore l'intermédiaire.

Pour JPMorgan, avec un profil de marge désormais moins risqué, la confirmation de la dynamique des ventes et des perspectives de croissance solide du chiffre d'affaires et du résultat net d'EssilorLuxottica, la banque américaine est à "surpondérer" sur l'action du fabricant des lunettes.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution d'Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ALCON
61,160 CHF Swiss EBS Stocks +1,73%
CAC 40
8 380,32 Pts Euronext Paris +0,81%
COOPER CO
83,0500 USD NASDAQ +1,81%
ESSILORLUXOTTICA
262,2000 EUR Euronext Paris +4,55%
STOXX Europe 600
624,73 Pts DJ STOXX +0,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank