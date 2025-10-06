 Aller au contenu principal
EssilorLuxottica augmente sa participation dans Nikon à 10,8%, pourrait la porter à 20%
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 11:30

Conférence Viva Technology dédiée à l'innovation et aux startups à Paris

Conférence Viva Technology dédiée à l'innovation et aux startups à Paris

Le lunetier franco-italien EssilorLuxottica a augmenté sa participation dans Nikon de 9,6% à 10,8%, devenant ainsi son principal actionnaire, a déclaré la société japonaise lundi.

Le propriétaire des marques de lunettes Ray-Ban ou Vogue Eyewear a également reçu l'autorisation pour porter sa participation dans Nikon à 20%, conformément à la Loi japonaise sur le commerce international et le commerce extérieur, selon le communiqué.

L'action Nikon a emporté 5% après l'annonce de l'augmentation de la participation d'EssilorLuxottica.

Les deux entreprises ont créé une coentreprise de vente en gros de lentilles basée à Tokyo en 2000. EssilorLuxottica a progressivement renforcé sa participation au cours de l'année écoulée, alimentant une envolée de l’action Nikon.

(Rédigé par Anton Bridge, version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
