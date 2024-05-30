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Essilorluxottica annonce l'émission de 3,46 millions d'actions pour paiement du dividende
information fournie par Reuters 30/05/2024 à 16:47

EssilorLuxottica SA ESLX.PA :

* A DÉCIDÉ DE DONNER AUX ACTIONNAIRES LA POSSIBILITÉ DE RECEVOIR LE PAIEMENT DE LEUR DIVIDENDE EN ACTIONS

* AUX FINS DU PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS, 3 457 244 NOUVELLES ACTIONS SERONT ÉMISES, REPRÉSENTANT 0,76 % DU CAPITAL SOCIAL D'ESSILORLUXOTTICA

* RÈGLEMENT-LIVRAISON DES ACTIONS AINSI QUE LEUR ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ EURONEXT PARIS INTERVIENDRONT LE LUNDI 3 JUIN 2024

* MONTANT TOTAL DU DIVIDENDE VERSÉ EN NUMÉRAIRE AUX ACTIONNAIRES QUI N'ONT PAS EXERCÉ L'OPTION S'ÉLÈVE À 1 163 083 610,65 EUROS ET SERA ÉGALEMENT PAYÉ LE 3 JUIN 2024

Texte original sur Workspace: Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA

(Rédaction de Gdansk)

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