Essilorluxottica annonce l'émission de 3,46 millions d'actions pour paiement du dividende

EssilorLuxottica SA ESLX.PA :
* A DÉCIDÉ DE DONNER AUX ACTIONNAIRES LA POSSIBILITÉ DE RECEVOIR LE PAIEMENT DE LEUR DIVIDENDE EN ACTIONS
* AUX FINS DU PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS, 3 457 244 NOUVELLES ACTIONS SERONT ÉMISES, REPRÉSENTANT 0,76 % DU CAPITAL SOCIAL D'ESSILORLUXOTTICA
* RÈGLEMENT-LIVRAISON DES ACTIONS AINSI QUE LEUR ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ EURONEXT PARIS INTERVIENDRONT LE LUNDI 3 JUIN 2024
* MONTANT TOTAL DU DIVIDENDE VERSÉ EN NUMÉRAIRE AUX ACTIONNAIRES QUI N'ONT PAS EXERCÉ L'OPTION S'ÉLÈVE À 1 163 083 610,65 EUROS ET SERA ÉGALEMENT PAYÉ LE 3 JUIN 2024
Texte original sur Workspace: Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer