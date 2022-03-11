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EssilorLuxottica affiche un CA en hausse à €17,85 mds en 2021
information fournie par Reuters11/03/2022 à 07:23

11 mars (Reuters) - EssilorLuxottica SA ESLX.PA :

* RÉSULTATS ANNUELS ET DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2021

* CHIFFRE D'AFFAIRES PUBLIÉ DU GROUPE DE 2021 EN HAUSSE DE 20% PAR RAPPORT À 2019 ET DE 40% PAR RAPPORT À 2020

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ PRO FORMA À 16,1% DU CHIFFRE D'AFFAIRES SUR L'ANNÉE

* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'E-COMMERCE 2021 A FRANCHI LA BARRE DES 1,5 MILLIARDS D'EUROS SUR L'ANNÉE, +62%(1,3) À LA FOIS PAR RAPPORT AU QUATRIÈME TRIMESTRE ET À L'ANNÉE 2019

* CA EN 2021 À EUR 17,85 MDS CONTRE EUR 17,39 MDS EN 2019

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN 2021 À EUR 3,03 MDS CONTRE EUR 2,8 MDS EN 2019

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN 2021 À EUR 2,06 MDS CONTRE EUR 1,94 MD EN 2019

* DIVIDENDE PROPOSÉ DE 2,51 EUROS PAR ACTION, EN NUMÉRAIRE OU EN ACTIONS

* UKRAINE: EN CES TEMPS DIFFICILES, LA SÉCURITÉ DE NOS SALARIÉS EST NOTRE PRIORITÉ ET NOUS APPORTONS TOUTE L’AIDE POSSIBLE À NOS ÉQUIPES DANS LA RÉGION

* UKRAINE: NOS PENSÉES VONT AVANT TOUT VERS LES PERSONNES AFFECTÉES PAR LA TRAGÉDIE QUI SE DÉROULE

* GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE À 2,8 MILLIARDS D'EUROS À FIN 2021

* PERSPECTIVES LONG TERME : CROISSANCE ANNUELLE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 5% SUR LA PÉRIODE 2022 - 2026

* PERSPECTIVES: RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ À 19-20% DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2026

* LES TOUTES NOUVELLES CATÉGORIES DE PRODUITS QUE NOUS LANÇONS BÉNÉFICIERONT À L’ENSEMBLE DE NOTRE INDUSTRIE - DG

Texte original sur Eikon nGNE8bnYP6 Pour plus de détails, cliquez sur ESLX.PA

(Gdansk Newsroom)

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