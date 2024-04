Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EssilorLuxottica: acquisition de Washin Optical finalisée information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce que sa filiale Luxottica Japon a finalisé l'acquisition de Washin Optical Co Ltd, enseigne d'optique comptant environ 70 magasins au Japon, principalement dans la région centrale du Kantō.



Cet accord témoigne de sa volonté de se renforcer dans un pays où il gère déjà directement près de 70 magasins sous bannières Ray-Ban, Oakley et Oliver Peoples ainsi que dans certains grands magasins, et sert des milliers de professionnels de la vue indépendants.



L'acquisition de Washin dote EssilorLuxottica d'un socle pour étendre sa présence dans la distribution optique et ouvre la voie à de futurs investissements au Japon, en lui permettant de mieux appréhender les dynamiques de marché et les développements à venir.





