EssilorLuxottica: acquisition d'Espansione en Italie information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce la signature d'un accord pour l'acquisition du groupe Espansione.



Cette société basée en Italie est spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux non invasifs destinés au diagnostic et au traitement de la sécheresse oculaire, des maladies de la rétine et de la surface oculaire.



Cet accord représente pour EssilorLuxottica une nouvelle étape majeure dans le domaine de la med-tech et s'inscrit dans la stratégie du Groupe visant à améliorer les standards de l'industrie et la qualité des soins apportés aux patients.



Francesco Milleri, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica, a déclaré: ' Cet investissement, que nous sommes fiers de réaliser dans l'un de nos pays historiques, permettra d'étendre notre portefeuille de dispositifs médicaux et de renforcer notre position dans l'industrie optique. L'expansion d'EssilorLuxottica dans la med-tech vise à améliorer les standards de santé visuelle et va se poursuivre, dans une approche ouverte et collaborative qui permet à l'ensemble des acteurs de l'industrie d'accéder à nos produits et services. '





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 234,10 EUR Euronext Paris +1,25%