EssilorLuxottica acquiert Signifeye
information fournie par AOF 12/12/2025 à 09:00

(AOF) - EssilorLuxottica a annoncé l’acquisition de Signifeye, une plateforme d’ophtalmologie belge qui propose aux patients des prestations médicales grâce à 15 cliniques et centres de l’œil en Flandre. Cette transaction fait suite à la récente opération de croissance externe qui a permis au Français de mettre la main sur Optegra, une plateforme européenne d’ophtalmologie à forte croissance et hautement intégrée qui opère plus de 70 cliniques au Royaume-Uni, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et aux Pays-Bas.

Si l'acquisition de Signifeye va renforcer la position d'Optegra, elle va également contribuer à la trajectoire medtech d'EssilorLuxottica et à son ambition de proposer un modèle médical innovant, expert et intégré, capable de répondre à l'ensemble des besoins.

La transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2026.

Points clés

- Numéro 1 mondial de l’ophtalmie et de l’optique avec près de 18 000 magasins dans 150 pays, né en 2018 du rapprochement entre Essilor et Luxottica ;

- Chiffre d’affaires de 256,5 Mds€ réalisé à 40% dans les solutions professionnelles et à 52% dans les ventes directes aux consommateurs ;

- Présence forte en Amérique de nord pour 45% des ventes et en Europe-Afrique-Moyen-Orient pour 37% ;

- Modèle d'affaires combinant intégration verticale -intégration des process de production, de logistique et de distribution au niveau mondial

- Fonctionnement en réseau ouvert et innovations de rupture, telle l’ambition d’éradication de la mauvaise vision d'ici 2050 ;

- Capital contrôlé à 32,3% par la famille del Vecchio puis par les salariés, à 4,4%, Francesco Milleri étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs et Paul du Saillant directeur général délégué.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- rapidité des prises de décision par recours au big data et consolidation du portefeuille de marques de luxe via la récurrence des renouvellements, les acquisitions et partenariats,

- maîtrise et déploiement des réseaux de distribution : GrandVision, Vitasi, japonais Waashin, roumain Optical Invest. Group… ;

- déploiement mondial des réseaux de distribution : GrandVision, Vitasi, Waashin…, soit 13 500 points de vente physiques,

- capacité d’anticipation dans le domaine des « lunettes intelligentes » : entrée à hauteur de 10,75% dans le capital du japonais Nikon (producteur de composants indispensables aux algorithmes d’intelligence artificielle), partenariat stratégique avec Meta (lancement en octobre des nouvelles générations, enrichies d’IA, des lunettes Ray-Ban Meta et Oakley Meta et Meta Ray-Ban Display) ou Be My Eyes,

- diversifications : dans l’audition (acquisitions de Cellview, Pulse Audition et Nuance Hearing), dans la med-tech (acquisitions de plateformes med-tech et création d’un réseau européen de 70 cliniques ophtalmologiques) puis dans le streetwear avec Suprême,

- innovation articulée autour de 4 objectifs - améliorer la vision, exprimer un style, créer des lunettes connectées et soutenir le nouveau pôle « audition » - et conçue comme levier de croissance à partir d’un portefeuille de près de 2 400 familles de brevets provenant des 8 centres de R&D et de 2 nouveaux laboratoires d’excellence à Wissous et à Milan ;

- Stratégie environnementale « Eyes on the planet » visant le net zéro en 2050

- objectif intermédiaire 2030 : réduction de 42%, vs 2022, des émissions de internes et de 25% celles relatives au transport, achats et distribution ;

- carbone : autoproduction d’énergie et compensation par reforestation ;

- circularité et intégration de l’éco-conception dans les développements de produits ;

- Actifs reconnus : lunettes Ray-Ban et Oakley, verres Varilux, Transitions et Stellest ;

- Bilan sain avec, à fin juin, un endettement net de 11 Mds€, face à 38,4 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre de 951 M€.

Défis

- Succès des verres Stellest, vendus en France, Etats-Unis, Italie et Chine et de SightGlassVisionla contre la progression de la myopie des enfants ainsi que des lentilles de contact MiSightTM ;

- Retombées des certifications européenne et américaines pour les lunettes auditives Nuance Audio, disponibles aux Etats-Unis, en Italie, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne ;

- Après la Chine, lancement dans d’autres pays en 2026 des nouveaux verres Stellest 2. 0de lutte contre la pré-myopie ;

- Rumeurs d’une prise de participation autour de 5% du capital, par Meta ;

- Après un gain de 6,7% des ventes (11,7% à taux de change constants) au 3ème trimestre, objectifs 2022-2026 confirmés : croissance annuelle des ventes de 5,5 % et marge opérationnelle de 19 à 20%

- Dividende 2024 de 3,95 €, payable en actions ou numéraire.

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
284,300 EUR Euronext Paris -0,21%
