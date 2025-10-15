information fournie par Reuters • 15/10/2025 à 18:48

EssilorLuxottica SA ESLX.PA :

* ESSILORLUXOTTICA ACQUIERT RETINAI, ACCÉLÉRANT DANS LES SOLUTIONS TRANSFORMATRICES DE SANTÉ DE L'ŒIL PORTÉES PAR L'IA ET LA DATA

(Rédaction de Gdansk)