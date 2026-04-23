EssilorLuxottica acquiert le lunettier italien Faro

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Les principales Bourses européennes évoluent en baisse jeudi en début de séance, à l'exception du CAC 40 parisien, la situation géopolitique freinant l'appétit pour le risque, tandis que les investisseurs examinent un déluge de résultats d'entreprises. À Paris, ...
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par Emma Rumney Heineken a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires et de volumes au-delà des attentes pour le premier trimestre mais le brasseur néerlandais a prévenu que les coûts énergétiques et l'inflation, exacerbés par la guerre en Iran, pourraient peser ...
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Le climat des affaires dans l'industrie en France a progressé plus que prévu en avril par rapport au mois précédent, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée jeudi par l'Insee. L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 100 ...
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