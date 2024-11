Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Essilor Luxottica: vient tutoyer les 227E (nouveau record) information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - Belle entame de semaine pour Essilor Luxottica qui vient tutoyer les 227E, établissant un nouveau record absolu, largement au-dessus des 222E du 23 octobre.

Le titre pulvérise l'ultime résistance oblique moyen terme (222,5E) et s'ouvre le chemin des 233/234E (induit par le récent débordement de la limite supérieure du canal 189/211E du 21 février au 21 août dernier).





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 223,50 EUR Euronext Paris +3,00%