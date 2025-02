Essilor Luxottica: renoue avec 290E,vers un retest des 296E? information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 16:53









(CercleFinance.com) - Essilor Luxottica renoue avec 290E: le titre qui vient de rebondir sur 279,4E se prépare à un retest du zénith des 296E du 13 février



Gare au risque de formation d'un double-top sous 296/298E... et même un test des 300E (très attendu par les chartistes) n'écarterait pas le risque d'un 'M' baissier historique, sur fond de valorisation record





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA 288,40 EUR Euronext Paris +2,12%