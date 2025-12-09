 Aller au contenu principal
Essilor-Luxottica : rechute de -4% vers 290E
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 10:20

Essilor-Luxottica a amorcé une consolidation en rounding-top sous 322E : le titres rechute de -4% vers 290E et la cassure des 303E déclenché un signal baissier qui peut conduire Essilor à refermer le "gap" des 277,7E du 16 novembre

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
288,8000 EUR Euronext Paris -4,75%
1 commentaire

  • 11:34

    ne serait-ce pas de 16 octobre plutôt

