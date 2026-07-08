Essilor-Luxottica : pullback sous 176 EUR, les 164E en guise de soutien

Essilor a ricoché sous la résistance des 184E le 15 juin puis plafonné sous 176E le 7 juillet : les acheteurs ne parviennent pas à reprendre la mai et le titre menace de retomber au contact du plancher annuel des 164E du 30 juin.

En cas de rupture, le titre s'en irait tester 155E, l'ex plancher de mars 2023, puis les 140E, plancher de septembre/octobre 2022.

En cas de refranchissement des 188E (résistance testée en intraday mi-juin), Essilor devrait s'en aller combler le "gap" des 200E du 22 avril, voir celui des 206,3E du 21 avril.